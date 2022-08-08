Balıkesir'de 11 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği şüphesi - Son Dakika
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Balıkesir'de 11 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği şüphesi

08.08.2022 23:51
Balıkesir'de 11 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği şüphesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tavuk dönerden zehirlendiği şüphesiyle 11 kişi tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tavuk dönerden zehirlendiği şüphesiyle 11 kişi tedavi altına alındı.

İlçedeki bazı vatandaşlar, tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirterek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 11 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu Caddesi'nde tavuk dönerlerin alındığı öne sürülen iş yerinden örnekler aldı.

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Kaynak: AA

Araştırma, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 11 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği şüphesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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