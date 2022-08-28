BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN IŞIL'IN KORNEALARI VE KARACİĞERİ, 3 HASTAYA UMUT OLDU

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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Işıl Örüm'ün (53) ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Örüm'ün korneaları ve karaciğeri 3 hastaya nakledilmek üzere Bursa'ya gönderildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine hipertansiyon şikayetiyle başvuran Işıl Örüm, ani kalp durması nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Işıl Örüm'ün ailesi, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ bağışı kararı aldı. Işıl Örüm'ün karaciğer ve korneaları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen organ nakil ekiplerince operasyonla alınarak, Bursa'daki hastalara nakledilmek üzere yola çıktı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Başer, 'Hastamız 21 Ağustos tarihinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastanemize başvurmuş, ani kalp durması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. 27 Ağustos'ta beyin ölümü gerçekleşen hasta için yakınlarıyla organ bağışı konusunda görüşülmüş, onayın ardından organ nakli için işlemler başlatılmıştır. Uludağ Tıp Fakültesi'nden gelen ekip ile karaciğer ve korneaları 3 hastaya umut olacaktır. Ailesine başsağlığı, hastamıza Allah'tan rahmet diliyor, umut olacak hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Organ bağışı konusunda halkımızdan da destek bekliyoruz. Halkımızın bu konuya duyarlı olması bizleri de sevindirecektir, şifa bekleyen hastalarımıza da umut olacaktır' dedi.