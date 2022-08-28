İlk olarak gemi personelinin müdahale ettiği yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kazan dairesinden çıkarılan yaralılar Harun D. ve Halit D. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Çelebi, Malta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı - Son Dakika

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