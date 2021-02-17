Balıkesir'de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi - Son Dakika

BALIKESİR'de kar yağışı sonrası ve buzlanma nedeniyle, 8 ilçe dışındaki yerleşim birimlerinde yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

Balıkesir il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü başlaması gereken yüz yüze eğitim, kar yağışı nedeniyle il genelinde bir gün ertelenmişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda 16-17 Şubat günleri de yapılamayan yüz yüze eğitime, kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü için de ara verildi.Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 22'üncü Maddesi gereği Vali Hasan Şıldak Başkanlığında 17 Şubat 2021 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplanmıştır. İlimizin bazı bölgelerinde kar yağışı sonrası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle 18 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süreyle; Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi-özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine karar verildmiştir"