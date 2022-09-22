Bigadiç Belediyesinde çalışan işçilerin maaşları artırıldı - Son Dakika
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Bigadiç Belediyesinde çalışan işçilerin maaşları artırıldı

22.09.2022 15:02
Bigadiç Belediyesinde çalışan işçilerin maaşları artırıldı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine belediyede görev yapan işçilerin maaşlarında artış yapıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine belediyede görev yapan işçilerin maaşlarında artış yapıldı.

Bigadiç Belediyesi Taş Evler Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen sözleşme törenine, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Hizmet-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal, belediye amirleri ve personeli katıldı.

Özverili ve gayretli çalışan ekibine teşekkür eden Avcu, "Bigadiç Belediyemizde en düşük personel maaşı 7 bin 750 liraya yükseltilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar." dedi.

Daha sonra Savaş Dal, Avcu'ya hediye takdim etti. Belediye Başkanı İsmail Avcu da belediye personeline ikramlarda bulundu.

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Kaynak: AA

Hizmet İş Sendikası, İsmail Avcu, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bigadiç Belediyesinde çalışan işçilerin maaşları artırıldı - Son Dakika

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