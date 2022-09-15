Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

15.09.2022 18:14
Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç, İvrindi ve Havran ilçelerinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç, İvrindi ve Havran ilçelerinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bigadiç'te bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 1 arama dedektörü, 1 detektöre ait kulaklık, 43 tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerlerinde çeşitli figürler bulunan metal obje, 25 sikke, 6 yüzük ve 1 bilezik ele geçirdi.

Havran ilçesinde bağlı İnönü Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri de operasyon başlattı.

Operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı, 1 kırıcı delici alet, 1 karot makinesi, 30 metre hortum, 15 metre seyyar kablo ve 1 kürek ele geçirildi.

İvrindi ilçesinde de 1 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, 550 sikke, 150 tarihi eser niteliğinde obje, 3 metal arama dedektörü, 1 hassas terazi ve 1 aydınlatma cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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