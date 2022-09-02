Halkevi Müzik Topluluğu Üyesi İki Kişinin Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılandıkları Gerekçesiyle Konsere Çıkmalarına İzin Verilmedi - Son Dakika
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Halkevi Müzik Topluluğu Üyesi İki Kişinin Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılandıkları Gerekçesiyle Konsere Çıkmalarına İzin Verilmedi

02.09.2022 10:58

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen konserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten haklarında dava olduğu gerekçesiyle Halkevi Müzik Topluluğu üyesi iki kişinin sahneye çıkmasına izin verilmedi. Sahneye çıkması yasaklanan Berivan Bila, “Yasakçı zihniyetinize karşı bizler her alanı, sokakları, meydanları, sahneleri bir müzik alanına, bir konser alanına dönüştüreceğimizi duyuruyoruz” dedi.

MAHİR BAĞIŞ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen konserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten haklarında dava olduğu gerekçesiyle Halkevi Müzik Topluluğu üyesi iki kişinin sahneye çıkmasına izin verilmedi. Sahneye çıkması yasaklanan Berivan Bila, "Yasakçı zihniyetinize karşı bizler her alanı, sokakları, meydanları, sahneleri bir müzik alanına, bir konser alanına dönüştüreceğimizi duyuruyoruz" dedi.

Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermeyen Burhaniye Kaymakamlığı, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen konserde Halkevi Müzik Topluluğu üyesi iki kişinin sahneye çıkmasını izin vermedi. Halkevleri Müzik Topluluğu, konuya ilişkin sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

"KONSER YASAKLARINA, SANSÜRE KARŞI TÜM MÜZİSYENLERİ VE MÜZİK SEVERLERİ TEPKİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ"

"Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen konserde biz de Halkevleri Müzik Topluluğu olarak barış türkülerimizi Burhaniye halkı ile seslendirecektik. Halkevleri Müzik Topluluğu üyesi 2 müzisyen arkadaşımızın sahneye çıkmasının yasaklandığı bu sabah saatlerinde Burhaniye Kaymakamı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından Tertip Komitesine bildirilmiştir.

AKP iktidarının halktan yana sanata karşı topyekün saldırılarına karşı örgütlü bir mücadele içinde olmaya davet ediyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi sanat alanında da sonuç almak için en doğru yol kendi örgütlü kuvvetine dayanan bir mücadeleden geçiyor. Konser yasaklarına, sansüre karşı tüm müzisyenleri ve müzik severleri tepki göstermeye davet ediyoruz."

Halkevleri Müzik Topluluğu üyesi Berivan Bila, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada yasağa tepki gösterdi. Bila, şunları söyledi:

"Bizler Halkevi Müzik Topluluğu olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Balıkesir Burhaniye'de bir konsere çıkacaktık fakat bugün sabah saatlerinde bir haber geldi. Burhaniye Kaymakamlığı ve emniyet bizim konserimizin yasaklandığını söyledi, tertip komitesine ilettiler. Sebep ise iki tane müzik ekibi üyesinin Cumhurbaşkanına hakaret dosyası olduğuydu, gerekçe buydu.

"YASAKÇI ZİHNİYETİNİZE KARŞI HER ALANI, KONSER ALANINA DÖNÜŞTÜRECEĞİMİZİ DUYURUYORUZ"

Bizler Halkevi Müzik Topluluğu olarak bir şey söyledik; faşizme ve AKP'nin gerici politikalarına karşı her alanda, sokakta, meydanlarda, sahnelerde yerimizi alacağımızı söyledik, buna karşı mücadele edeceğimizi söyledik. Buradan tekrar söylüyoruz, yasakçı zihniyetinize karşı bizler her alanı, sokakları, meydanları, sahneleri bir müzik alanına, bir konser alanına dönüştüreceğimizi duyuruyoruz."

AYNUR DOĞAN, İLKAY AKKAYA, ZEYİTİNLİ ROCK FESTİVALİ…YAZ AYLARI KONSER YASAKLARIYLA GEÇTİ

Geçtiğimiz yaz aylarında birçok konser ve festival farklı gerekçelerle iptal etti. İptal edilen konser ve festivallerden bazıları şöyle:

"Mayıs ayında sanatçı Aynur Doğan'ın Kocaeli konseri iptal edildi.

-Haziran ayında sanatçı Melek Mosso'nun da sahne alacağı, Kandıra'da düzenlenecek olan gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle iptal edildi.

-Temmuz ayında, Apolas Lermi ismiyle bilinen sanatçı Abdurrahman Lermi, 31 Temmuz'da Sakarya Akyazı, Acelle Yaylası'nda vereceği konserin iptal edildi.

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermedi.

İlkay Akkaya'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenleyeceği konser Adana Ceyhan Kaymakamlığı tarafından kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek iptal edildi. Akkaya'nın Adana konserinin iptal edilmesinin ardından Mardin'de düzenleyeceği konser de izin verilmedi."

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Kaynak: ANKA

Balıkesir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halkevi Müzik Topluluğu Üyesi İki Kişinin Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılandıkları Gerekçesiyle Konsere Çıkmalarına İzin Verilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halkevi Müzik Topluluğu Üyesi İki Kişinin Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılandıkları Gerekçesiyle Konsere Çıkmalarına İzin Verilmedi - Son Dakika
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