Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı aranıyor - Son Dakika
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Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı aranıyor

03.08.2022 20:34

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, balık tutmak için denize açılan İsmail Sayman'ın (78) bulunduğu lastik bot, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, balık tutmak için denize açılan İsmail Sayman'ın (78) bulunduğu lastik bot, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Sayman için havadan ve karadan arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi oturan İsmail Sayman, saat 06.30 sıralarında balık tutmak için lastik botla denize açıldı. Sayman'ın içinde bulunduğu bot saat 07.00 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Sayman denizde kaybolurken, sahilde bulunan ve durumu gören vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 gemi, 2 kontrol botu, 4 dalgıç, 1 helikopter ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sayman'ın bulunması için havadan ve karadan arama- kurtarma çalışması başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı aranıyor - Son Dakika

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