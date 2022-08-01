3. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi - Son Dakika
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3. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi

01.08.2022 15:24

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl üçüncüsü "Bin yıllık tarihten bin yıllık kitaba" teması ile gerçekleştirilen kitap fuarı tamamlandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl üçüncüsü "Bin yıllık tarihten bin yıllık kitaba" teması ile gerçekleştirilen kitap fuarı tamamlandı.

Burhaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre 5 gün boyunca kitabın yanı sıra söyleşiler, dinletiler, paneller, tiyatrolar, açık hava sinemaları ve konserlerinde yer aldığı fuar, 150 bin ziyaretçi gezdi. Fuarda 50 bin kitap satışı gerçekleşti.

Kapanış töreninde konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kitap fuarının her sene biraz daha gelişerek gerçekleştiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi - Son Dakika
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