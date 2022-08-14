ENGELLİ VATANDAŞLAR FESTİVAL İÇİN LAVANTA BEBEK ÜRETİYOR - Son Dakika
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ENGELLİ VATANDAŞLAR FESTİVAL İÇİN LAVANTA BEBEK ÜRETİYOR

14.08.2022 16:09

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Engelsiz Güçler Platformu çatısı altında bir araya gelen engelli vatandaşlar, Burhaniye Ören Festivali'nde satmak üzere lavanta bebekler ile lavanta yağı ve kantaron yağı üretimine başladı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Engelsiz Güçler Platformu çatısı altında bir araya gelen engelli vatandaşlar, Burhaniye Ören Festivali'nde satmak üzere lavanta bebekler ile lavanta yağı ve kantaron yağı üretimine başladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği, Janset Gürbüz Engel Biziz Derneği, Burhaniye Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Öykü Atölyesi ile birlikte Burhaniye Engelsiz Güçler Platformu çatısı altında bir araya geldi. Engelli vatandaşlar, 27 Ağustos'ta düzenlenecek olan Burhaniye Ören Festivali'nde satmak üzere lavanta bebekler ile lavanta yağı ve kantaron yağı üretimine başladı. Festivalden elden edilen gelir Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi'ne bağışlanacak. Kavakdibi Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi'nden Fatma Doğan, "Biz Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi olarak el sanatları kursu aldık. Kurslarda kazandığımız beceriler sonucu da burada üretime başladık. Bahçelerden lavantalar toplayarak bunları lavanta bebeğe dönüştürdük. Ayrıca, lavanta ve kantaron yağları ürettik. Ürünlerimizi festivalde satacağız. Herkesi festivale bekliyoruz" dedi.

Öykü Atölyesi Makbule Şenol ise "Arkadaşlarımızla beraber lavanta bebek çalışmaları yaptık. Böyle bir çalışma da bulunmaktan son derece mutluyuz. Güzel bir çalışma oldu" dedi.

Katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Engelsiz Güç Platformu'ndan Suzan Aydemir, "Destek olmak istedik. Katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Öykü atölyesi olarak bir aydır bizde çalışmanın içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Üretmekten mutlu olduklarını anlatan Baise Zeybek, "Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği, Engel Biziz Derneği hep birlikte festivalde satılmak üzere ürünler hazırlıyoruz. Lavanta bebekler, lavanta ve kantaron yağları üretiyoruz. Bunlar derneğimize gelir olacak. Öykü Atölyesi de bize destek oluyor" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ENGELLİ VATANDAŞLAR FESTİVAL İÇİN LAVANTA BEBEK ÜRETİYOR - Son Dakika

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