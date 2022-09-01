Burhaniye'de freni boşalan kamyon yıktı geçti - Son Dakika
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Burhaniye'de freni boşalan kamyon yıktı geçti

01.09.2022 13:45
Burhaniye'de freni boşalan kamyon yıktı geçti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, freni boşalan hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, freni boşalan hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi önünde yaşanan kazada, bekçi kulübesini yıkan kamyon bir bankaya ait bankamatiği de yerinden sökerek yolun karşısına geçirdi, kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesinin bahçesinde sürücüsünün çalışır vaziyette bıraktığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 10 AFP plakalı hafriyat kamyonu freni boşalınca, önce okulun bekçi kulübesine daha sonra da bankamatiği çarptı. Kulübeyi yıkan kamyon bankamatiği de yolun karşısına sürükledi. O anda bankamatikte işlem yapan olmaması, kulübenin boş olması ve yoldan geçen olmaması da büyük bir faciayı önledi. Kaza sonrası Enver Güreli Caddesi trafiğe kapanırken, olay yerine gelen Kaymakam İlyas Memiş de inceleme yaptı. Memiş, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'dan bilgi aldı. Kazanın ucuz atlatıldığını anlatan Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "Bu gün fakültemiz böyle üzücü bir olay yaşadı. Büyükşehir Belediyesinin aracının freni boşaldı. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Cana gelen herhangi bir şey yok. Kimsenin burnu da kanamadı. Maddi hasarlar var. Hiç önemli değil. O yüzden en kısa zamanda bu maddi hasarlar telafi olur" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de freni boşalan kamyon yıktı geçti - Son Dakika

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