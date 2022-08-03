Burhaniye'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu - Son Dakika
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Burhaniye'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu

03.08.2022 21:51
Burhaniye'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy sahilinde lastik botla balık avına çıkan 78 yaşındaki İsmail Nayman, botunun alabora olması yüzünden denizde kayboldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy sahilinde lastik botla balık avına çıkan 78 yaşındaki İsmail Nayman, botunun alabora olması yüzünden denizde kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Nayman adlı vatandaş, Pelitköy İçmeler sahilinde balık avlamak için sabah saat 6.30 sırasında lastik botla denize açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile lastik bot devrilirken, yaşlı adam denize düştü. Nayman'ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde arama başlattı. Arama çalışmalarına iki Sahil Güvenlik gemisi ve iki kontrol botu ile bir helikopter katıldı. Gün boyu devam eden arama çalışmalarında 4 kişilik dalış timi de yer aldı. Arama çalışmalarına bölgede aralıksız devam ediliyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Pelitköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu - Son Dakika
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