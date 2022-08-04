Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

04.08.2022 21:44
Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy sahilinde lastik botla balık avına çıkan ve denizde kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman'ı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy sahilinde lastik botla balık avına çıkan ve denizde kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman'ı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre İsmail Nayman, Pelitköy İçmeler sahilinde balık avlamak için geçtiğimiz gün sabah saat 6.30 sırasında lastik botla denize açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile lastik bot devrilirken, yaşlı adam denize düştü. Yaşlı adamın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112 'ye ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde arama başlattı. Arama çalışmalarına ikinci günde de iki Sahil Güvenlik Botu ve iki Kontrol Botu ile bir helikopter katıldı. Gün boyu devam eden arama çalışmalarında 4 kişilik dalış timi de sahil bölgesinde görev yaptı. Arama çalışmalarına bölgede aralıksız devam ediliyor. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu Balıkesir'de saman yüklü tır yandı Balıkesir'de saman yüklü tır yandı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Pelitköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:51 Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 21:44:38. #1.11#
SON DAKİKA: Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement