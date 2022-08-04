Burhaniye'de trafik denetimleri artırıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yaz sezonu ile birlikte trafik yoğunluğu artarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de denetimlerini artırdı.

İlçe de artan nüfusa paralel olarak artan park ihlallerine karşı çalışma yapan trafik ekipleri, belli kavşaklarda, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ve emniyet kemeri konusundaki uygulamaları da artırdı. İlçe de yük ve yolcu taşıyan araçlarda denetim yapan ekipler, kuralara uymayan araçlara ceza yazdı. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel'in öncülüğünde yapılan denetimlerde 16 araca 23 bin 176 lira ceza uygulanırken, 16 araç da trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği açıklanırken, denetimler duyarlı vatandaşları sevindirdi. - BALIKESİR