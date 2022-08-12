Burhaniye'de İzin Verilmeyen 'Zeytinli Rock Festivali'ne Seferihisar Talip Oldu - Son Dakika
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Burhaniye'de İzin Verilmeyen 'Zeytinli Rock Festivali'ne Seferihisar Talip Oldu

12.08.2022 16:21

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yedincisi düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali'ne bu yıl kaymakamlık tarafından izin verilmemesine İzmir'den tepki geldi. Kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, "Biz, bu festivali kamunun güvenliğini sağlayacak şekilde yapmaya talibiz" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yedincisi düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali'ne bu yıl kaymakamlık tarafından izin verilmemesine İzmir'den tepki geldi. Kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, "Biz, bu festivali kamunun güvenliğini sağlayacak şekilde yapmaya talibiz" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2014'ten bu yana pek çok ünlü sanatçının katılımıyla yapılan Zeytinli Rock Festivali'ne bu yıl kaymakamlık tarafından izin verilmedi. 17-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Sertab Erener, Manga, Cem Adrian, Selda Bağcan, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza ve Gökhan Türkmen'in de olduğu 70 sanatçının konser vereceği duyurulan, ancak izin alınamayan festivale İzmir'den talip çıktı.

"KAYGIYLA İZLİYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Son zamanlarda konserlerin ve etkinliklerin yasaklanmasını kaygıyla izliyoruz. Zeytinli Rock Festivali'nin kamu güvenliği nedeniyle iptal edilmesi kabul edilemez. Bu zamana kadar kamu güvenliğini tehdit etmemiş festival, bundan sonra nasıl edecek? Gerekli izinler alınarak biz, festivali kamunun güvenliğini sağlayacak şekilde yapmaya talibiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye'de İzin Verilmeyen 'Zeytinli Rock Festivali'ne Seferihisar Talip Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de İzin Verilmeyen 'Zeytinli Rock Festivali'ne Seferihisar Talip Oldu - Son Dakika
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