Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı
30.03.2021 23:29
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Karyağmaz ve Hacıömerler mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bölgede çok sayıda temaslı kişilerin de olduğu duyurulan açıklamada, sabah saat 06.00'dan itibaren iki mahallede de karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
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