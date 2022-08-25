Kepçede serinlediler - Son Dakika
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Kepçede serinlediler

25.08.2022 09:04

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çalışan işçiler, sıcak havadan bunalınca kimsenin aklına gelmeyecek bir serinleme yolu buldu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çalışan işçiler, sıcak havadan bunalınca kimsenin aklına gelmeyecek bir serinleme yolu buldu. Kepçenin içine binen isçiler, operatörün yardımı ile sulara gömüldü. O anları ise cep telefonu ile kaydettiler.

Dursunbey'de işçilerin serinleme yöntemi yürekleri ağza getirdi. 2 işçi serinlemek için farklı bir yöntem ararlarken kazı yapılan kepçenin ucuna oturduktan sonra arkadaşının kepçeyi kullanmasıyla hem serinlediler hem de doyasıya eğlendiler. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Dursunbey, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepçede serinlediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepçede serinlediler - Son Dakika
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