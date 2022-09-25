Balıkesir'deki 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine 6 ülkeden şairler katıldı - Son Dakika
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Balıkesir'deki 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine 6 ülkeden şairler katıldı

25.09.2022 14:08
Balıkesir'deki 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine 6 ülkeden şairler katıldı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gerçekleşen 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan, Irak (Kerkük), Güney Afrika ve Moldova'dan (Gagavuzya) şairler katıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gerçekleşen 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan, Irak (Kerkük), Güney Afrika ve Moldova'dan (Gagavuzya) şairler katıldı.

Balıkesir Büyükşehir ile Dursunbey belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği programa Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Karesi Kaymakamı Mehmet Arslantaş, Dursunbey Belediye Başkanvekili Mustafa Sali, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını Dursunbey Belediye Başkanvekili Mustafa Sali yaparak, Suçıktı Şiir Akşamlarının 23'ncüsünü hep birlikte icra etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erzurumlu şair ve çevirmen Cahit Koytak şairler arasında prestijli bir etkinlik olan Suçıktı Şiir Akşamlarında onur konuğu olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade etti.

Daha sonra şiirlerini seslendiren Cahit Koytak'ın ardından A. Ali Ural, Ahmet Murat Özel, Ali Sali, Ayşe Sevim, Aziz Şakir, Esra Elönü, Esra Matyan, İnci Okumuş, İntiqam Yaşar, Mehmet Atilla Maraş, Mehmet Özer Kazancı, Metin Celal, Metin Önal Mengüşoğlu, Mürsel Sönmez, Serap Kadıoğlu, Shabbir Banoobhai, Todur Zanet ve Tuba Kaplan gibi şairler şiirlerini icra etti.

YORUMLAR
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Balıkesir'de otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı Balıkesir'de otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı Cahit Koytak'ın 'Onur Konuğu' olduğu 23. Suçıktı Şiir Akşamları'nda şairler eserlerini seslendirdi Cahit Koytak'ın 'Onur Konuğu' olduğu 23. Suçıktı Şiir Akşamları'nda şairler eserlerini seslendirdi
Kaynak: AA

Dursunbey, Balıkesir, Moldova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine 6 ülkeden şairler katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'deki 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine 6 ülkeden şairler katıldı - Son Dakika
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