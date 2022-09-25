Balıkesir'de otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Balıkesir 'in Dursunbey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Dursunbey, Balıkesir, Fatih, Güncel, Son Dakika

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