Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılırken, Salih Çoban ile yeğeni Gizem Selda Çoban'ın cenazeleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kazada sürücü ile araçtaki yeğeni Gizem Selda Çoban (11) yaşamını yitirdi, Emine Çoban (63) ve İlknur Çoban (36) da yaralandı.

Kaynak: AA

Salih Çoban, Dursunbey, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.