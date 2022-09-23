23. Suçıktı Şiir Akşamları bugün başlıyor - Son Dakika
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23. Suçıktı Şiir Akşamları bugün başlıyor

23.09.2022 10:26
23. Suçıktı Şiir Akşamları bugün başlıyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Suçıktı'da gerçekleştirilen "23. Suçıktı Şiir Akşamları"na yerli ve yabancı 19 şair katılacak.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Suçıktı'da gerçekleştirilen "23. Suçıktı Şiir Akşamları"na yerli ve yabancı 19 şair katılacak.

"Balıkesir Şiir Meclisi", "Bal Şiir Meclisi", "Suçıktı Şiir Akşamı" başlıklı değerlendirme toplantısı ve "Çocuk ve Şiir" paneli gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği etkinlik 3 gün devam edecek.

Şair Cahit Koytak'ın onur konuğu olacağı etkinlikte, A. Ali Ural, Ahmet Murat Özel, Ali Sali, Ayşe Sevim, Aziz Şakir, Esra Elönü, Esra Matyan, İnci Okumuş, İntiqam Yaşar, Mehmet Atilla Maraş, Mehmet Özer Kazancı, Metin Celal, Metin Önal Mengüşoğlu, Mürsel Sönmez, Serap Kadıoğlu, Shabbir Banoobhai, Todur Zanet ve Tuba Kaplan gibi isimler yer alacak.

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Kaynak: AA

Dursunbey, Balıkesir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23. Suçıktı Şiir Akşamları bugün başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23. Suçıktı Şiir Akşamları bugün başlıyor - Son Dakika
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