"Balıkesir Şiir Meclisi", "Bal Şiir Meclisi", "Suçıktı Şiir Akşamı" başlıklı değerlendirme toplantısı ve " Çocuk ve Şiir" paneli gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği etkinlik 3 gün devam edecek.

Kaynak: AA

Dursunbey, Balıkesir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 23. Suçıktı Şiir Akşamları bugün başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.