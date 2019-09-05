Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı

3 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yücel, mesajında, Balıkesir ve Türkiye'yi daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Kurtuluş Savaş'ında büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Yücel, "Bağrından çıktığımız yüce Türk Milletine ve Balıkesirimize en güzel şekilde hizmet etmek, güveninize layık olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehrimizin kahraman Kuvayımilliyecileri ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhittin Yücel, Balıkesir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor
Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sınırı açarız" restine AB'den ilk yanıt: İyi niyetle hareket edileceğine inanıyoruz ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:58:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]