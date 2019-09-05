Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yücel, mesajında, Balıkesir ve Türkiye'yi daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Kurtuluş Savaş'ında büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Yücel, "Bağrından çıktığımız yüce Türk Milletine ve Balıkesirimize en güzel şekilde hizmet etmek, güveninize layık olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehrimizin kahraman Kuvayımilliyecileri ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.