BALIKESİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika
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BALIKESİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

06.09.2021 21:54

BALIKESİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

BALIKESİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da katıldı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Parkı girişindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuvayımilliye Meydanı'ndaki törende ise Ritmin Dansı ekibi ile mehter takımı gösteri yaptı, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programın en çok ilgi gören bölümü Tülütabak gösterisi oldu. Kentin kurtuluş günlerinin ritüeli haline gelen gösteriyi sunan ekip, törene katılanların arasında gezdi.

Çocuk yetişkin herkesin büyük ilgisini çeken Tülütabaklar, uzun süre eğlenceli dakikalar yaşattı. Tülütabaklarla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Katılımcılar, ilgiyle izledikleri bu etkinliğin ardından ekibi alkışlayarak tebrik etti.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve bazı milletvekillerinin yanı sıra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, siyasi partilerin il başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Habermetre
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İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı, Dinçer Orkan, Balıkesir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BALIKESİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika
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