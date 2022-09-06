BESİ ÇİFTLİĞİNDE UYUŞTURUCU BASKINI - Son Dakika
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BESİ ÇİFTLİĞİNDE UYUŞTURUCU BASKINI

06.09.2022 16:29

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde besi çiftliğine yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde besi çiftliğine yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.D.'ye ait besi çiftliğinde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Çiftliğe operasyon düzenlendi. Çiftlikteki aramada 32 kök Hint keneviri, 2 parça halinde toplam 995 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 TL ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BESİ ÇİFTLİĞİNDE UYUŞTURUCU BASKINI - Son Dakika

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