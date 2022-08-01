Gasp şüphelisi polis tarafından kısa sürede yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gasp şüphelisi polis tarafından kısa sürede yakalandı

01.08.2022 16:50
Gasp şüphelisi polis tarafından kısa sürede yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis, gaspçıyı kısa sürede kıskıvrak yakaladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis, gaspçıyı kısa sürede kıskıvrak yakaladı.

Edremit'te bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Gasp olayı geçtiğimiz günlerde Hekimzade Mahallesi Eski Bayramyeri Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Sarı isimli vatandaş, Y.S. tarafından bıçakla gasp edilerek cep telefonu alındı. Sarı'nın imdat çığlıkları üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri sevk edildi. Y.S. ise ekipler gelmeden kaçtı ancak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin sıkı takibinden kurtulamadı. Yaşanan kovalamacanın ardında gasp zanlısı Y.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Y.S.'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gasp şüphelisi polis tarafından kısa sürede yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 16:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: Gasp şüphelisi polis tarafından kısa sürede yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement