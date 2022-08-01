Gasp şüphelisi polis tarafından kısa sürede yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis, gaspçıyı kısa sürede kıskıvrak yakaladı.

Edremit'te bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Gasp olayı geçtiğimiz günlerde Hekimzade Mahallesi Eski Bayramyeri Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Sarı isimli vatandaş, Y.S. tarafından bıçakla gasp edilerek cep telefonu alındı. Sarı'nın imdat çığlıkları üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri sevk edildi. Y.S. ise ekipler gelmeden kaçtı ancak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin sıkı takibinden kurtulamadı. Yaşanan kovalamacanın ardında gasp zanlısı Y.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Y.S.'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - BALIKESİR