Edremit'te bıçak zoruyla gasp - Son Dakika
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Edremit'te bıçak zoruyla gasp

29.07.2022 14:07
Edremit'te bıçak zoruyla gasp

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Hekimzade Mahallesi Eski Bayramyeri Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Sarı isimli şahıs, Y.S. tarafından bıçakla gasp edilerek cep telefonu alındı. Sarı'nın imdat çığlıkları üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri sevk edildi. Y.S. ise ekipler gelmeden kaçtı.

Sarı'nın ifadesini alan ekipler Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Y.S.'nin birçok suçtan suç kaydı olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Muharrem Sarı, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te bıçak zoruyla gasp - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Edremit'te bıçak zoruyla gasp - Son Dakika
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