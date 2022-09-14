Balıkesir'de bitkin bulunan ak pelikan bakımının ardından doğaya bırakılacak - Son Dakika
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Balıkesir'de bitkin bulunan ak pelikan bakımının ardından doğaya bırakılacak

14.09.2022 12:04
Balıkesir'de bitkin bulunan ak pelikan bakımının ardından doğaya bırakılacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bitkin halde bulunan ak pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bitkin halde bulunan ak pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kazdağları Milli Parklar Şefliğinde görevli veteriner hekim Ertan Şenol tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir hastalığa ve yara izine rastlanmayan ak pelikanın, göç yolunda yorgun düştüğü belirlendi.

Aç ve yorgun olduğu tespit edilen genç ak pelikanın, şeflikte bulunan klinikte gerekli bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından göç yolculuğu için doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de bitkin bulunan ak pelikan bakımının ardından doğaya bırakılacak - Son Dakika

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