Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya soruşturma - Son Dakika
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Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya soruşturma

25.08.2022 18:47
Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya soruşturma

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bu yıl 5'inci düzenlenen kitap fuarında konuşma yapan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm, Murat Akbaş ve Yavuz Selim Demirağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı...

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bu yıl 5'inci düzenlenen kitap fuarında konuşma yapan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm, Murat Akbaş ve Yavuz Selim Demirağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma başlatılırken, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı da şikayette bulundu.

Edremit Belediyesi tarafından Gazeteci Necdet Saraç'ın genel koordinatörlüğünde 5'inci kitap fuarı düzenlendi. 13 Ağustos'ta başlayan ve 9 gün süren 5. Edremit Kitap Fuarı'na 200'e yakın yazar, 60'a yakın yayınevi katıldı, 40'a yakın söyleşi yapıldı. Fuara katılan Murat Akbaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak 'Diktatör, zammı, zulmü, katliamı dayatan hükümet', CHP Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm'ün 'Faşizme karşı sokağı boş bırakmamalıyız', Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın 'Halk düşmanı, kadın düşmanı, işçi düşmanı faşist iktidar', Yazar Yavuz Selim Demirağ'ın 'Yargılanacak, yargılanmamak için akıl sağlığı yerinde değil diye rapor alacak' söylemleri ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya yönelik olarak, 'Birçok bakan, milletvekili yargılanacak ancak Süleyman Soylu özel yargılanacak, ona af yok' söylemleri emniyet kayıtlarına girdi. Bu söylemler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından  'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma başlatılırken, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı da şikayette bulundu.

'KİTAP FUARI DEĞİL, KÜFÜR FUARI'AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanı Murat Tuna, il ve ilçelerde düzenlenen kitap fuarlarının, festivalleri kültür yöre kültürü için önemli olduğunu belirterek, "Tabii ki MHP'li, AK Partili, İYİ Partili, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde kitap fuarı düzenleyecektir. Kitap fuarı düzenlemek zaten olması gereken bir iştir. Fakat Edremit Belediye Başkanı kitap fuarı düzenlemedi, 'küfür fuarı' düzenledi. Dolayısıyla 9 günlük bir kitap fuarı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi bizim ülkemizde de yoktur. Kitap fuarı adı altında devlete ve millete küfretmek hiç kimsenin haddi değildir" dedi.'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Edremit AK Parti İlçe Başkanlığı olarak 5 konuşmacı hakkında şikayette bulunduklarını belirten Tuna, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şu durum çok üzüntü verici ve çok manidardır. Kitap fuarı adı altında gelen konuşmacılar, geçmişten günümüze ve Türkiye'de illegal örgütlerle iş birliği olan insanlardan mütevellidir. İsimleri de zaten savcılık kalemine girmiştir. Dolayısıyla Edremit'te yapılan kitap fuarı 'küfür fuarı' olarak kendi işlevini yerine getirmiştir. Devlete ve millete, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza ağır hakaretler edip, İçişleri Bakanımıza ağır hakaretler ettirerek, kitap fuarı adı altında devlete ve millete küfredilmiştir. Devletimiz hukuk olarak gereğini yapacaktır. Takipçisi de olacağız. En kısa süre içerisinde de sonuçlanacağına inanıyoruz."


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Kaynak: DHA

Balıkesir, Türkiye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya soruşturma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya soruşturma - Son Dakika
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