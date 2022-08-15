Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

15.08.2022 15:26

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Doyran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 dakika içinde müdahale etti.

Ekipler, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yaptıkları çalışma sonucu yangını 45 dakikada kontrol altına aldı.

Yapılan incelemelerde 1 dönümlük alanda zarar oluştuğu tespit edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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