Nikah saatinde cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Nikah saatinde cenaze namazı kılındı

27.08.2022 19:24
Nikah saatinde cenaze namazı kılındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin bugün cenaze saatinde nikah töreninin olduğunu öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki gün elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin cenaze namazını Alemizade Camii imamı olan babası Hüseyin Yıldırım kıldırdı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşınarak Dereli Mezarlığında toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden babanın cenazede törenindeki evlat acısı yürek dağladı.

Bugün nikah töreni vardı

Perşembe günü Muhammed Yıldırım'ın yüksek gerileme kapılarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım'ın bugün nikah töreninin olduğu öğrenildi. Kendi nikah saatinde cenaze namazı kılınan Yıldırım'ın gözyaşları arasında toprağa verildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nikah saatinde cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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