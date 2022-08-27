Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki gün elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin cenaze namazını Alemizade Camii imamı olan babası Hüseyin Yıldırım kıldırdı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşınarak Dereli Mezarlığında toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden babanın cenazede törenindeki evlat acısı yürek dağladı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nikah saatinde cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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