Sağanak yağış nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sağanak yağış nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı

24.08.2022 20:50
Sağanak yağış nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda su baskınları yaşandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çanakkale- İzmir karayolunda su baskınları yaşandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde Edremit ilçesi ve civarında etkili olan kuvvetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Çanakkale-İzmir karayolunda bazı kavşak noktalarında yükselen sular sürücülere zor anlar yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri su baskınlarını önlemek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Balıkesir'de sağanak ve dolu etkisini gösterdi Balıkesir'de sağanak ve dolu etkisini gösterdi İzmir'de sağanak etkili oldu (3) İzmir'de sağanak etkili oldu (3)
Kaynak: İHA

Çanakkale, Edremit, İzmir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağış nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 20:50:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sağanak yağış nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement