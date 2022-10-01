Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin araçlarını durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 446 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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