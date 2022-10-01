Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

01.10.2022 22:34
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin araçlarını durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 446 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de lastiği patlayan tır otomobile çarptı Balıkesir'de lastiği patlayan tır otomobile çarptı Balıkesir'deki uyuşturucu davasında 6 sanık tahliye edildi Balıkesir'deki uyuşturucu davasında 6 sanık tahliye edildi
Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 02:53:12. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement