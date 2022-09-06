Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi - Son Dakika
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Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi

06.09.2022 16:11
Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altına aldığı 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altına aldığı 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in turistik Sarıkız Mahallesi 1012 sokakta Ç.K.(21) yönetimindeki 10 FAB 40 plakalı kamyonet, dar sokakta geri manevra yaparken 84 yaşındaki Nurhan Köreleroğlu'na çarparak aracın altına aldı. Nurhan Köreleroğlu kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi. Araç sürücüsü geri manevra yaparken yaşlı kadını görmediğini ifade etti.

Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Nurhan Köreleroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Konuyla ilgili Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Köreleroğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi - Son Dakika
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