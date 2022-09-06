Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

06.09.2022 17:00
Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Çağdaş K. (21) idaresindeki 10 FAB 40 plakalı kamyonet, Sarıkız Mahallesi 1012. Sokak'ta sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında yürüyen Nurhan Köreleroğlu'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen Köreleroğlu, kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Nurhan Köreleroğlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazadan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen kamyonet sürücüsü ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan sürücünün ilk ifadesinde, geri manevra yaparken kadını görmediğini söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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