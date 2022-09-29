İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve Jandarma Komutanı Ömer Koç da öğrencilerle sohbet ederek trafik kurallarına uymanın önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edremit'te 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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