Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü

04.09.2022 00:30
Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan Muhammed Kara (34), hayatını kaybetti.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan Muhammed Kara (34), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İbrahimce Mahallesinde meydana geldi. Muhammed Kara ile kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kara, tartışmanın büyümesi üzerine ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Kara, kardeşi A.K. tarafından otomobille hastaneye götürüldü. 3 çocuk babası Kara, doktorların tüm müdahalesi rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye akın eden ailesi ve yakınları Kara'nın ölüm haberi ile sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


- Balıkesir
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Kaynak: DHA

Muhammed Kara, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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