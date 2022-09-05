Balıkesir'de Rize'den gelen yolcu otobüsünden 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Rize'den gelen yolcu otobüsünden 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

05.09.2022 00:28
Balıkesir'de Rize'den gelen yolcu otobüsünden 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Karadeniz illerinden otobüs firmaları ile silah gönderildiği ihbarı üzerine alarma geçen Edremit Kom Grup Amirliği ekipleri, ruhsatsız 6 adet tabanca ele geçirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Karadeniz illerinden otobüs firmaları ile silah gönderildiği ihbarı üzerine alarma geçen Edremit Kom Grup Amirliği ekipleri, ruhsatsız 6 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerinin 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı'nın önlenmesine yönelik istihbarat bilgileri üzerine Rize ilinden gelen yolcu otobüsünü takibe aldı. 2 kişi tarafından alınan koli içerisinde yapılan aramada; 1 adet 9*19 çapında Special Combat ibareli, 2 adet 9*19 çapında Pıetro Beretta ibareli,1 adet 9*19 çapında Fabrique Natıonale Brownings ibareli, 1 adet 9*19 çapında P2000 USP Made in Germany ibareli, 1 adet 9*19 çapında üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 6 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet tabancalara ait şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili olarak A.Y. (23) ve O.O.G.(29) isimli kişiler gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Rize'den gelen yolcu otobüsünden 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Rize'den gelen yolcu otobüsünden 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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