Edinilen bilgiye göre olay, Altınkum Mahallesi 1011 Sokak'ta meydana geldi. Çamdan Motel isimli işletmenin sahibi Erdem Çamdan'dan (59) haber alınamaması üzerine motel sakinleri, polise haber verdi. Yapılan incelemede işletmeci, motelin mutfağında sırt üstü yatar vaziyette ölü bulundu. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Motel işletmecisinin cesedi adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edremit'te motel sahibi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

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