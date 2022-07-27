Edremit'te motel sahibi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Edremit'te motel sahibi iş yerinde ölü bulundu

27.07.2022 14:17
Edremit'te motel sahibi iş yerinde ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motel sahibi iş yerinde ölü bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motel sahibi iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Altınkum Mahallesi 1011 Sokak'ta meydana geldi. Çamdan Motel isimli işletmenin sahibi Erdem Çamdan'dan (59) haber alınamaması üzerine motel sakinleri, polise haber verdi. Yapılan incelemede işletmeci, motelin mutfağında sırt üstü yatar vaziyette ölü bulundu. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Motel işletmecisinin cesedi adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te motel sahibi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te motel sahibi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
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