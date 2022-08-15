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Edremit'in kırsal Doyran Mahallesi'nde, saat 13.55'te orman yangını çıktı. Yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına 2 söndürme helikopteri, 2 uçak, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Örtü yangını olarak ilerleyen alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 45 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangın, 1 dönüm orman örtüsüne zarar verdi. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA

Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de, yıldırım isabet eden ormanda 1 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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