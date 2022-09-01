Otomobilin gizli bölgelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Otomobilin gizli bölgelerinden uyuşturucu çıktı

01.09.2022 20:46
Otomobilin gizli bölgelerinden uyuşturucu çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan arada otomobilin gizli bölmelerinde 499 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan arada otomobilin gizli bölmelerinde 499 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde, şahıslara ait ikamette narkotik köpek destekli aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 2 parça halinde 499 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret yapma veya sağlama suçundan gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin gizli bölgelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin gizli bölgelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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