Balıkesir'de 6 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de 6 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

08.09.2022 09:17
Balıkesir'de 6 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada çok miktarda dolu makaron ve elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada çok miktarda dolu makaron ve elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit KOM Grup Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmada, yapılan aramada, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 20 bin adet markasız ve bandrolsüz boş makaron, 750 adet şeffaf kilitli poşet, 9 adet TAPDK bandrollü 1 kg'lık paket tütün ele geçirildi. Yapılan çalışmada bir kişi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 6 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 6 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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