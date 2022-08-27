Balıkesir'de elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde telefon hattını onarmaya çalışırken elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.
Teknisyen Muhammet Yıldırım, telefon hattındaki arızayı gidermek için çıktığı direğin yakınından geçen elektrik hattına temas ederek akıma kapıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yıldırım'ın cenazesi, Alemizade Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edremit Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
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