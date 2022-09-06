Gözaltına alınan M.D. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de ahırdaki saman balyalarının içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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