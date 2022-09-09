Valilikten yapılan açıklamaya göre, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski kara yarbay F.H'nin gizlendiği adres tespit edildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika

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