Antandors Antik Kentinde 2 bin 350 yıllık Kibele heykeli bulundu - Son Dakika
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Antandors Antik Kentinde 2 bin 350 yıllık Kibele heykeli bulundu

22.08.2022 10:23

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın eteklerinde milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen, bazı kaynaklara göre tarihi milattan önce 2 bin yılına kadar uzanan Antandros Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli'ne rastlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın eteklerinde milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen, bazı kaynaklara göre tarihi milattan önce 2 bin yılına kadar uzanan Antandros Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli'ne rastlandı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, Antandros antik kentinde yaklaşık 2 haftadır yürüttükleri kazı çalışmasında bölge için önemli bulgulara rastladıklarını ifade etti.

Prof Dr. Gürcan Polat Roma Villası'ndaki kazı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek "Roma Villası'nda En alt terasta bulunan iki odada iki dükkanda kazı çalışmalarımız sürmekteyken duvar taşı olarak kullanılmış bir heykelcikle karşılaştık" dedi.

Yapılan çalışmalarda Toprak ve Bereket Tanrıçası olarak bilinen Kibele heykeline rastladıklarını ifade eden Prof. Dr. Polat "Bu heykelcik mermerden yaklaşık otuz santim yüksekliği. Fakat tam olarak ne yazık ki korunmamış. Başı ve bazı uzuvları eksik durumda ama yine de bu eksikliğe rağmen onun bir Kibel heykeli olduğu çok net ortada. Çünkü tahta oturur vaziyette, bir kadın heykeli, tahtta, iki yanında aslan, kucağında da bir başka üçüncü aslan yer alıyor ve büyük ihtimalle sol tümpana olarak isimlendirdiğimiz bir def mevcutken sağ eli tam olarak korunmamış ama orada da büyük ihtimalle bir sunum kabı tutuyor olmalıydı."

Bulunan Kibele heykelinin önemli olduğunun altını çizen Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat "Tabii çok eksiği var ama bizim için şu açıdan çok önemli. Çünkü İda Dağı'nın eteklerinde yer alıyoruz. İda bugün olduğu gibi antik dönem için de çok muhteşem bir güzellik. Tabii ki bu vahşi doğanın koruyucu bir tanrıçaya ihtiyacı var ki o görevi de burada Kibele İdean üstleniyor. Yani İda Dağlı Kibile üstleniyor. Antik kaynaklarda bu tanrıçaya ilişkin çeşitli tapınımlara dair bilgiler bize ulaşıyordu. Ancak ilk kez Kibele İdean'a ilişkin bir maddi kültür verisini biz Antandros'ta bulduk. Bu açıdan oldukça önemli" dedi.

Roma'nın kurucu atalarından Ayneas'ın yaptığı gemilerin Kazdağlarındaki ağaçlardan yapıldığının altını çizen Prof. Dr. Polat " Tabii Kibele'nin bir diğer önemi de yine Ayneas efsanesiyle bağlantılı olarak karşımıza çıkıyor. Ayneas gemilerini yaptırmak üzere Antandros'a geldiğinde; Antandros'un arkasındaki Kibele kutsal koruluğundan Tanrıça Kibele keresteler kesme izni veriyor. Yaptığı gemilerin de korumasını üstleniyor. Bu açıdan da ortaya çıkardığımız bir buluntu ayrı bir öneme sahip" dedi.

(Emrah Elmas/İHA)

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Kuruttuğu yaprakları sanat eserine dönüştürüyor Kuruttuğu yaprakları sanat eserine dönüştürüyor Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli'ne rastlandı Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli'ne rastlandı
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antandors Antik Kentinde 2 bin 350 yıllık Kibele heykeli bulundu - Son Dakika

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