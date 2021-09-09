Balıkesir'in Edremit ilçesinin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterilerine yer verilen kutlama programı, Menderes Bulvarı'nda devam etti.

Bulvarda, ilçe idarecilerinin halkı selamlaması, atlı efelerin protokol üyelerine Türk bayrağı sunması, halk oyunu gösterisi ve ilçenin kurtuluşunun temsili olarak canlandırılmasının ardından resmigeçitle tören sona erdi.

AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi.

Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrıldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuna, Edremit'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü programının ilgili kurumlarca gayet şık bir vaziyette hazırlandığını söyledi.

Tepki gösterdiği temsille ilgili görüşlerini aktaran Tuna, şunları kaydetti:

"Genç kızımıza diz çöktürüldü, üzerine kara büyük bir çarşaf attılar. Yapabilirler, bu mizansen olarak da olabilir. O derneğin kendi bakış açısıdır ama hemen akabinde 4-5 metrelik zincirle o genç kızımızın protokolün önünde, Edremit halkının önünde zincire vurulması ve zincirle bağlamaları beni çileden çıkardı. Benim oradaki protokole, o yapılan harekete tek isyanım şudur: Bizim kadınımızın, bizim genç kızlarımızın zincire vurulduğu hiçbir dönem olmamıştır. Oradaki o protestoyu, tepkiyi koymamı gerektiriyordu. Benim inancım bu doğrultudadır."

ÇYDD Edremit Şube Başkanı Nedret Aldemir ise konuyla ilgili açıklamasında, törendeki amaçlarının bir kadını zincire vurmak olmadığını savundu.

Edremit ilçesinin zincirden, esaretten kurtarılmasını yansıtmaya çalıştıklarını belirten Aldemir, şöyle devam etti:

"Bu, Edremit'te 100 yıllık bir gelenek. Daha önce Cumhuriyet Meydanı'nda konuşmanın hemen ardından kara örtünün altında yöresel kıyafetli kadın olurdu ve üzerindeki zincir çıkarılarak kentin kurtarılışı sembolize edilirdi. Ardından da halk oyunları oynanarak kurtuluş kutlanırdı. Bizim siyasetle filan hiçbir ilgimiz yok, olamaz da ancak beyefendinin neden tepki gösterdiğine bir anlam veremiyorum. Demek ki o görmek istediği gibi görüyor ve kara örtü altındaki zincirli kadını, kadın olarak görüyor. Oysa ki o bir kadın değil, Edremit ilçesidir. Bizim anlatmak istediğimiz de budur."