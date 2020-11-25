BALIKESİR - BİGEP, Balıkesir'in eğitim alanına heyecan, enerji ve motivasyon katacak - Son Dakika

BALIKESİR - BİGEP, Balıkesir'in eğitim alanına heyecan, enerji ve motivasyon katacak

25.11.2020 11:03

Balıkesir Valiliğince hayata geçirilen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiyle (BİGEP) öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin enerjisi yükseltilecek, heyecanı ile motivasyonu artırılacak.

Balıkesir Valiliğince hayata geçirilen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiyle (BİGEP) öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin enerjisi yükseltilecek, heyecanı ile motivasyonu artırılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin de desteklediği projeyle öğrencilerin motivasyonunun artırılması ve sınavlarda daha başarılı olmaları hedefleniyor.

Kentteki tüm resmi ve özel 1108 okulun tamamında yürütülecek olan projede, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, motivasyonlarını artırmak, öğrencileri eğitsel, akademik, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleriyle desteklemek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerde yer almalarını sağlamak ve öğrencilerin çağın gerektirdiği donanımlara (Endüstri 4.0) sahip, gelişime açık, nitelikli bireyler olmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda, yürütülmekte olan uluslararası alanda Erasmus+ ve eTwinning projeleri, ulusal ve bölgesel alanda TÜBİTAK, TEKNOFEST, GMKA projeleri ve Bilim Olimpiyatları ve yerel alanda gerçekleştirilecek projeler BİGEP'in bu bileşeniyle yürütülecek.

Ayrıca, proje tabanlı çalışmalar takip edilecek, yapılan çalışmalar ödüllendirilip yıl sonu sergilenmesi sağlanacak.

Balıkesir'de eğitim kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği projede, yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli arasında işbirliği gerçekleştirilerek akademik, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal alanda çalışmalar gerçekleştirilecek.

Okullardaki 8 ila 12. sınıf öğrencilerinin deneme sınavları EBA Akademi modülü üzerinden AYT ve TYT sınavları yapılacak.

Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime de uygun olan projede eğitim, Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı yol haritasına uygun bir şekilde devam edecek.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, BİGEP'in geniş kapsamlı bir proje olduğunu söyledi.

Şıldak, projenin Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyon belgesiyle örtüştüğünü belirterek, "Projemiz 5 ana bileşenden oluşuyor. Birincisi Akademik Başarıyı Yükseltme, ikincisi okullarımızdaki sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetleri güçlendirme, üçüncüsü proje yazılımlarına katılımları artırma, dördüncüsü yenilikçi sınıf ortamlarının zenginleştirilmesi, sayısının artırılması, beşincisi uzaktan eğitim modülünün yaygınlaştırılmasıdır." diye konuştu.

Eğitimi birinci öncelik haline getirip Balıkesir'in eğitim şehri olma yolculuğunu daha da hızlandırmak istediklerini vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Bizim bu ürettiğimiz proje hem uzaktan eğitimi hem de yüz yüze eğitimi destekleyici mahiyettedir. Projemizle ilgili okullarımızdan olumlu geri dönüşler alıyorum. Büyük bir destekle inşallah yıl içinde bunu benim takibimle gerçekleştireceğiz. Balıkesir eğitime gönül vermiş insanlarla dolu, eğitim burada gerçekten öncelikli bir kavram. Bunun altını doldurarak yerel yönetim, kamu, meslek kuruluşları olarak bu alanı desteklemek istiyoruz."

"Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi ödüllendireceğiz"

Şıldak, projeyle çok olumlu sonuçlarla karşılaşılacağını dile getirdi.

Öğrencilerin bu projeyle sınavlara daha hazır hale geleceğini vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Projenin amacı okullardan mezun olan ve bilhassa liseye giriş sınavıyla yükseköğretim sınavına girecek olan çocuklarımızın daha donanımlı, daha hazır, daha motive edilmiş ve desteklenmiş şekilde bu sınavlara katılmalarını istiyoruz. Aynı zamanda eğitim alanında bir dinamizm, heyecan ve rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyoruz çünkü projemizin bir farklılığı da yıl sonunda yapılacak objektif değerlendirmelerle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yönetimlerimizin performansını ölçeceğiz. Bu ölçüm sonucunda da öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi ödüllendireceğiz."

BALIKESİR - BİGEP, Balıkesir'in eğitim alanına heyecan, enerji ve motivasyon katacak
BALIKESİR - BİGEP, Balıkesir'in eğitim alanına heyecan, enerji ve motivasyon katacak
BALIKESİR - BİGEP, Balıkesir'in eğitim alanına heyecan, enerji ve motivasyon katacak
BALIKESİR - BİGEP, Balıkesir'in eğitim alanına heyecan, enerji ve motivasyon katacak

Balıkesir, Erasmus, yerel, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - BİGEP, Balıkesir'in eğitim alanına heyecan, enerji ve motivasyon katacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres sordu, şahit olduklarına isyan etti Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
11:04
Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı         
10:41
Güne düşüşle başlayan dolar 7,94'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,94'ten işlem görüyor         
10:33
CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı         
10:25
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 11:40:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BALIKESİR - BİGEP, Balıkesir'in eğitim alanına heyecan, enerji ve motivasyon katacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei