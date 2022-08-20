ERDEK SON YILLARIN EN YOĞUN TURİZM SEZONUNU YAŞIYOR - Son Dakika
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ERDEK SON YILLARIN EN YOĞUN TURİZM SEZONUNU YAŞIYOR

20.08.2022 11:28
ERDEK SON YILLARIN EN YOĞUN TURİZM SEZONUNU YAŞIYOR

BALIKESİR'in Erdek ilçesi son yılların en yoğun turizm sezonunu yaşıyor.

BALIKESİR'in Erdek ilçesi son yılların en yoğun turizm sezonunu yaşıyor. Erdek'teki 15 bin yatak kapasiteli otel, motel ve pansiyonlarda doluluk oranı hafta sonları yüzde 100'e ulaşıyor.

Güney Marmara'nın turizm cenneti Erdek, son yılların en hareketli turizm sezonunu yaşıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi ve müsilaj nedeniyle turizm sezonunu durgun geçiren ilçede, denize kıyısı olan mahallerde bulunan konaklama tesisleri, bu sezon rezervasyon yoğunluğu yaşıyor. İlçe merkezi ve mahallelerde bulunan 15 bin yatak kapasitesine sahip otel, motel ve pansiyonlarda doluluk oranı hafta sonları yüzde 100'e ulaşıyor.

İşletmecilerin rezervasyon taleplerine yetişemediğini söyleyen Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, 'İlçemiz, turizm sezonu olarak en parlak dönemini yaşıyor. Erdek ve Kapıdağ Yarımadası, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi şehirlere yakın bir turizm yöresi. Geçtiğimiz yıl pandemi ve müsilaj nedeniyle vatandaşlarımızın çoğu tatil yapamadılar. Bu turizm sezonunda ise vatandaşlarımızın birçoğu tatil için Erdek'i tercih ettiler. Erdek merkez ve kırsal mahallerimiz huzurlu bir tatil yöresi, iklim olarak esintili bir yaz geçiriyor. Denizimiz çok berrak, kumumuz altın sarısı, bölgenin, hatta Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahibiz. Konaklama ve yiyecek fiyatları, Ege ve Akdeniz'e göre çok daha hesaplı' dedi. Karışık, 'Yiyecek ve içecek sektörünün işleri de güzel. Tahmin ediyorum Eylül'ün ilk haftasına kadar rezervasyonlar devam edecektir' diye konuştu

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Erdek, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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