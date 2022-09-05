Erdek'te denize giren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erdek'te denize giren genç hayatını kaybetti

05.09.2022 10:29
Erdek'te denize giren genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesi Turanköy kırsal mahallesinde denize giren 20 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Turanköy kırsal mahallesinde denize giren 20 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Simav'dan Erdek'e düğün için gelen aile serinlemek için Turanköy kırsal mahallesinde denize girdi. Denizin kabarması ve dalgaların yükselmesiyle aile saniyeler içinde suyun içinde kayboldu. Turanköy plajında başlayan kurtarma çalışmaları sonucunda sahile çıkartılan 4 kişiden birisi olan 20 yaşındaki Abdullah K. isimli genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, boğulma tehlikesi geçirip önemli ölçüde etkilendiği gözlenen Murat K. ve İsmail K. olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Sağlık Hastanesi'ne ve oradan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Yaralıların birisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Boğulma tehlikesi yaşayan 1 kişi ise olay yerinde yapılan müdahale ile tehlikeyi atlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te denize giren genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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