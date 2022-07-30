Erdek'te otelden düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Erdek'te otelden düşen genç hayatını kaybetti

30.07.2022 16:28
Erdek'te otelden düşen genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir (22) 12 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir (22) 12 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'te bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Öğrenir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annesini yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybeden Mert Öğrenir babası Hasan Öğrenir'i de 2014 yılında Erdek Karşıyaka mahallesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Mert Öğrenir'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi ikindi namazında Erdek Yalı Camii'nden kaldırılarak Erdek şehir mezarlığına defnedildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Araştırma, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te otelden düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
15:02 Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 16:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: Erdek'te otelden düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement